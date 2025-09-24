Vede i carabinieri e strappa le sue piante di marijuana pregiudicato arrestato per spaccio

Cataniatoday.it | 24 set 2025

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Caltagirone, con il supporto dei cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 44enne di Caltagirone, che coltivava marijuana in un terreno di contrada Paradiso. Durante un'ispezione nella zona, i militari hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

