Vasto agente penitenziaria calunniata da detenuti | la Procura apre un fascicolo

Chietitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un fascicolo d'inchiesta per violenza, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e calunnia nei confronti di un’agente della polizia penitenziaria in servizio nella Casa lavoro di Torre Sinello. A renderlo noto è l’agenzia LaPresse.I fatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Vasto, agente penitenziaria calunniata da detenuti: la Procura apre un fascicolo.

