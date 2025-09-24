Vasco Rossi condivide il disegno su Gaza fatto dal professore di un liceo toscano
Pietrasanta, 24 settembre 2025 – C’è anche Vasco Rossi tra le migliaia di utenti online che hanno condiviso il disegno di Antonio Federico, 43 anni, di Reggio Calabria ma professore al liceo artistico di Pietrasanta. Scrittore e artista, ma appunto anche docente, l’ultimo disegno di Federico è diventato virale su Facebook e Instagram, con oltre diecimila condivisioni sul primo e 20mila like sul secondo. Il rocker di Zocca ha pubblicato il disegno sulle sue sue storie, dando ulteriore impulso, dall’alto dei suoi milioni di follower, al lavoro del professore. Il disegno riprende una foto anch’essa virale in questo periodo, anzi un video, che proviene da Gaza, in cui si vede un bambino tenere la sorellina a cavalcioni sulle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
