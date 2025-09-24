Vasco Rossi a Rimini dove trovare i biglietti | oggi via alla prevendita

Rimini, 24 settembre 2025 – I fan di Vasco erano in trepidante attesa da settimane. Ieri è arrivato l’annuncio via social del Komandante: “Rimini simbolo stesso dell’estate è pronta ad accogliere non uno ma due concerti. La data zero del live 2026 sarà il 30 maggio a Rimini, stadio ’Romeo Neri’. Il soundcheck riservato agli iscritti a Il Blasco fan club si terrà (come vuole la tradizione) la sera prima, il 29 maggio”. Il ritorno di Vasco Rossi a Rimini, dopo il memorabile concerto di inizio tour del 2023, era stato annunciato alcuni giorni fa. Da ieri ci sono le date ufficiali e anche quando comincerà la vendita dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi a Rimini, dove trovare i biglietti: oggi via alla prevendita

Vasco Rossi torna a Rimini in grande stile: doppio concerto allo stadio. Ufficiali le date e info biglietti - Il Komandante pronto al ritorno a Rimini, ci sono i dettagli del tour, sarà uno show molto simile a quello del 2023. Come scrive riminitoday.it

VASCO ROSSI la data zero del tour 2026 sarà a Rimini [Info e Biglietti] - Vasco Live 2026 parte da Rimini: sabato 30 maggio allo Stadio Romeo Neri, con anteprima fan club il 29. Lo riporta newsic.it