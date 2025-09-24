EMPOLI Un atto vandalico che ha messo ko uno dei servizi fondamentali offerti dalla Fondazione Dopo di Noi. A denunciare l’accaduto è la stessa Fondazione che riferisce di un grave danneggiamento arrecato al veicolo, un Fiat Doblò, in dotazione alla struttura di Casa Arrighi. Il mezzo era quotidianamente utilizzato per le attività e gli spostamenti dei ragazzi con disabilità ospitati nella struttura. A quanto appreso, degli ignoti hanno tentato il furto dello stesso Fiat Doblò. Per provare a metterlo in moto hanno manomesso la parte elettrica all’interno dell’abitacolo, rendendo di fatto inutilizzabile il mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandalizzato mezzo del ’Dopo di Noi’: "Un episodio che ci addolora"