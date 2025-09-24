La tradizione e il patrimonio storico del distretto tessile alle prese con le novità in arrivo dall’Europa con regole sull’economia circolare, con la transizione digitale e con la propria credibilità, messa a dura prova dall’altro distretto, quello che affonda le sue radici nell’illegalità, come dimostrano gli ultimi episodi di sfruttamento lavorativo e di violenze. Un dato di fatto, quest’ultimo, a fronte del quale si erge quel distretto che fa fatica a smarcarsi dalla crisi, ma che non rinuncia a pensare al futuro. Ne parliamo con Francesco Marini, presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valorizzare l’identità: "Prato non si arrende alla prova dell’Europa"