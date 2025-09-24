Vallio Terme | Lo spiedo del Bomber
I cuori di Vallio Sport Center e dell’Associazione Simone Fauci "Il Bomber del Cuore" O.D.V. tornano a battere insieme per una giornata di sport, gusto e solidarietà!Dalle 10.30: torneo di calcio con "Gli Amici di Simone" e la partecipazione speciale di Fobal Nostrano. Nel pomeriggio grande. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: vallio - terme
Comune di Vallio Terme - facebook.com Vai su Facebook
Vallio Terme: Lo spiedo del Bomber.
Vallio Terme: Lo spiedo del Bomber - I cuori di Vallio Sport Center e dell’Associazione Simone Fauci "Il Bomber del Cuore" O. Da bresciatoday.it