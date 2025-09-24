Valli taglio del nastro per la mostra fotografica di Milko Marchetti
Un insieme di 27 scatti, in bianco e nero, che rappresentano lo scenario suggestivo delle Valli di Comacchio e del Delta del Po. A firmarli è il fotografo ferrarese, di fama internazionale, Milko Marchetti, per una mostra nei locali del Casone Donnabona di Comacchio in programma fino all'ultimo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
