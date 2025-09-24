Valeva la pena tentare nel libro sulla storia di OpenAI l’incontro tra Sam Altman e Steve Jobs
Un estratto in anteprima dal saggio di Pier Luigi Pisa, giornalista di Repubblica e Italian Tech, in uscita per Apogeo il 7 ottobre. È la storia della no-profit che ha creato ChatGPT e del suo leader, Sam Altman, venerato come una rockstar. OpenAI è nata dieci anni fa con. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: valeva - pena
Roma si gode Koné, il suo sacrificio serviva per l’attaccante: ma ne valeva la pena?
Sulla convocazione della Direzione Pd i "perché proprio adesso" si sono sprecati. Ecco, se Elly Schlein l’ha convocata anche solo per dare la notizia della fine della Cig per i dipendenti, mi pare un argomento di cui valeva assolutamente la pena parlare in una - X Vai su X
Per lo spot della 48esima sagra Sagra della Castagna di Serino , la più antica d’Irpinia, valeva la pena affidare la sceneggiatura a Gennaro Saveriano e le riprese a Maurizio D’Apruzzo. Un grazie agli attori Guido De Luca, Nicola e Andrea Cipollone e all - facebook.com Vai su Facebook
“Valeva la pena tentare”, nel libro sulla storia di OpenAI l’incontro tra Sam Altman e Steve Jobs; Valeva la pena tentare; Emmanuel Carrère. Fuori e dentro Il regno.
“Valeva la pena tentare”, nel libro sulla storia di OpenAI l’incontro tra Sam Altman e Steve Jobs - Un estratto in anteprima dal saggio di Pier Luigi Pisa, giornalista di Repubblica e Italian Tech, in uscita per Apogeo il 7 ottobre. Riporta repubblica.it