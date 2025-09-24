Valerio Gaist morto a 21 anni nell'incidente sulla Nomentana | Un ragazzo meraviglioso un dolore immenso
Si chiamava Valerio Gaist il giovane di 21 anni morto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente su via Nomentana, nel territorio di Fonte Nuova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente a Fonte Nuova, morto ragazzo di 21 anni: grave una 16enne - Un ragazzo di 21 anni è morto ieri sera in un incidente stradale su via Nomentana, all’altezza del chilometro 21, nella zona di Tor Lupara, a Fonte Nuova. Si legge su rainews.it