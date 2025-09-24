Valenzi e gli scrittori napoletani del Dopoguerra | in mostra carteggio dediche e disegni

A chiusura dell’iniziativa “Il Sabato della Biblioteca” un momento di studio e discussione dal titolo “Scrittori Napoletani del Dopoguerra: carteggio, dediche e disegni”, anche sotto il profilo dei rapporti e delle relazioni con Maurizio Valenzi. Si parlerà in particolare di Luigi Compagnone, Luigi Incoronato e Domenico Rea, ma anche Mario Pomilio, Michele Prisco e altri ancora. Gli anni Sessanta e Settanta a Napoli si contraddistinguono per vivacità ed impegno culturale. Questo accade anche grazie a questo gruppo di scrittori che, attraverso iniziative editoriali e letterarie, contribuiscono alla sprovincializzazione della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it