Valentino Rossi in pista a Corridonia
Corridonia (Macerata), 24 settembre 2025 – Nuova tappa di Valentino Rossi sulla pista di Corridonia. Per il “Doctor” infatti non è la prima volta sull’asfalto del circuito Cogiskart di via Crocifisso e in questa occasione ha “girato” insieme” con altri suoi colleghi del calibro dell’ex pilota motociclistico australiano Casey Stoner, vincitore del campionato del mondo in MotoGp nel 2007 con Ducati e nel 2011 con Honda, poi con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, detentore di tre titoli mondiali: nel 2018 in Moto2 e nel 2022 e 2023 in MotoGp. Nel circuito hanno anche preso parte i centauri cresciuti nella VR46 Riders Academy ovvero: Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Andrea Migno e Celestino Vietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
