Vaccini anti-Covid parte la nuova campagna 2025 2026 | dove fare il richiamo e come prenotare

l ministero della Salute ha diramato la circolare con tutte le indicazioni e le raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale-invernale 20252026 anti Covid. I nuovi vaccini sono aggiornati per la variante Sars-CoV-2 LP.8.1 e possono essere somministrati anche insieme ad altri vaccini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Cinese arrestato in Italia su richiesta Usa per spionaggio su "vaccini anti-Covid e politiche governative"

