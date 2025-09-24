Vaccinazioni di massa post-alluvione ma è una fake news

Una vaccinazione di massa post-alluvione. Per evitare il diffondersi di malattie causate dalla contaminazione dell'acqua nella falda acquifera e portata avanti secondo quanto disposto dal comune e seguendo un preciso protocollo. È questo il messaggio che in queste ore sta circolando online e che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: vaccinazioni - massa

Nave incagliata, al via il nuovo cantiere per la rimozione | Attualità MASSA - facebook.com Vai su Facebook

Vaccini: al via la fase con le categorie prioritarie. Attiva anche la nuova pagina web per tutte le info e le prenotazioni; Alluvione, perché il prefetto di Ravenna ferma gli angeli del fango; Gli aiuti per gli alluvionati sui social: dai consigli su come recuperare le foto ai mobili in regalo.

Post alluvione, due giorni di sport e solidarietà a Massa Lombarda - Tornei di calcio maschile e femminile, volley e basket per raccogliere fondi per gli alluvionati della Bassa Romagna ... Da rainews.it

Accordo post-alluvione: "Giani cittadino onorario" - Il sindaco Valettini: "Un segno di riconoscenza per il sostegno ricevuto". lanazione.it scrive