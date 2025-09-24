Vaccinazione obbligatoria per il gatto | quali vaccini fare da cosa proteggono e ogni quanto ripeterli
In Italia non ci sono vaccini obbligatori per i gatti, tuttavia alcuni come il trivalente è fortemente consigliato per proteggere i mici dalle malattie più comuni e pericolose. I richiami variano in base all'età e allo stile di vita, e a fare la valutazione è sempre il veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vaccinazione - obbligatoria
Vaccinazione obbligatoria per il cane: quali vaccini fare, da cosa proteggono e ogni quanto ripeterli
Sono state sollevate numerose critiche sulla campagna di vaccinazione obbligatoria per la Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD), introdotta dal Governo regionale con la delibera 1076 del 7 agosto 2025... - facebook.com Vai su Facebook
Viaggiare con il cane: passaporto, documenti, vaccini e regole da conoscere; Dall’influenza alla leucemia felina: come proteggere la salute dei gatti; Le regole da seguire per le vaccinazioni dei gatti d’appartamento.
Il calendario delle vaccinazioni dei gatti: quali sono quelle obbligatorie e consigliate? - La vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci di medicina preventiva nella pratica veterinaria. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Vaccinazione obbligatoria per il cane: quali vaccini fare, da cosa proteggono e ogni quanto ripeterli - Iniziano da cuccioli e si ripetono ogni anno, con richiami come polivalente e rabbia (obbligatoria all’estero) ... Secondo fanpage.it