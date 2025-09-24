Vaccinazione anti Papilloma Virus | in Lombardia una campagna rivolta ai giovani La lettera alle scuole

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diffuso una comunicazione sulla promozione della vaccinazione anti Papilloma Virus (HPV) nella popolazione giovanile, in attuazione del Protocollo d’intesa regionale approvato con D.G.R. 11242023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

