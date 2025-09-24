Vaccinazione anti Papilloma Virus | in Lombardia una campagna rivolta ai giovani La lettera alle scuole

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diffuso una comunicazione sulla promozione della vaccinazione anti Papilloma Virus (HPV) nella popolazione giovanile, in attuazione del Protocollo d’intesa regionale approvato con D.G.R. 11242023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La vaccinazione anti HPV è ad adesione volontaria e offerta gratuitamente da Regione a: • ragazzi e ragazze dagli 11 anni • uomini nati dal 1996 • donne nate dal 1989 • persone con determinate patologie o comportamenti a rischio

ASP Catania. . PILLOLA 2: VACCINAZIONE ANTI-MPRV, UN GESTO DI RESPONSABILITÀ Dopo il successo della prima edizione, torna "Pillole di Prevenzione", la campagna del Dipartimento di Prevenzione che mette al centro la salute di tutti noi.

Vaccinazione anti Papilloma Virus: in Lombardia una campagna rivolta ai giovani. La lettera alle scuole; Vaccino HPV: il 20 e il 21 giugno stand informativo alle Feste Vigiliane; Vaccino Papillomavirus (HPV).

Papilloma virus, sabato 13 settembre torna in Trentino l'open day - Accesso libero, dalle 9 alle 12 ai centri vaccinali per l’immunizzazione che potrà essere effettuata senza la prenotazione nei vari centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Secondo rainews.it

Papilloma virus, in Puglia il vaccino sarà chiesto a scuola e all’università. “Una strategia mai applicata prima in Italia” - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la legge per l’aumento della copertura vaccinale anti Papilloma virus umano e la prevenzione della bronchiolite. Da bari.repubblica.it