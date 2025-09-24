Va in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa Tutto è iniziato con un messaggio da un mittente affidabile

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigevano (Pavia), 24 settembre 2025 - Solo grazie ai sospetti del personale della banca e al tempestivo intervento dei carabinieri, la vittima si è resa conto che stava per cadere in una truffa da 40mila euro. La donna, una 50enne del posto, verso mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 settembre, è entrata nell'istituto bancario, nel centro di Vigevano, e, dopo aver atteso il suo turno allo sportello, ha chiesto di effettuare un bonifico di 40mila euro, per l'acquisto di un box auto. La dipendente si è insospettita, sia per l'importo che per la motivazione dell'operazione, che solitamente viene effettuata con differenti modalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

va in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa tutto 232 iniziato con un messaggio da un mittente affidabile

© Ilgiorno.it - Va in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa. Tutto è iniziato con un messaggio da un mittente “affidabile”

In questa notizia si parla di: banca - fare

Gromo, la piccola Toledo medioevale, non ha una banca: “Fino a mezza giornata per fare un prelievo"

Va in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa. Tutto è iniziato con un messaggio da un mittente “affidabile”; Vigevano, tentata truffa da 40 mila euro: banca e carabinieri salvano cliente; Entrano in vigore nuove normative, bonifici bancari più economici e in giornata.

banca fare bonifico 40milaVa in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa. Tutto è iniziato con un messaggio da un mittente “affidabile” - La vittima era stata convinta, anche con la tecnica dello 'spoofing', a effettuare il pagamento per acquistare un garage. Secondo ilgiorno.it

"Devo fare un bonifico al figlio di Bocelli": sventata truffa da direttrice delle Poste - Questa la curiosa richiesta che un’anziana donna ha fatto entrando in ufficio postale di Negrar, vicino a ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Banca Fare Bonifico 40mila