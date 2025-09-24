Va in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa Tutto è iniziato con un messaggio da un mittente affidabile

Vigevano (Pavia), 24 settembre 2025 - Solo grazie ai sospetti del personale della banca e al tempestivo intervento dei carabinieri, la vittima si è resa conto che stava per cadere in una truffa da 40mila euro. La donna, una 50enne del posto, verso mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 settembre, è entrata nell'istituto bancario, nel centro di Vigevano, e, dopo aver atteso il suo turno allo sportello, ha chiesto di effettuare un bonifico di 40mila euro, per l'acquisto di un box auto. La dipendente si è insospettita, sia per l'importo che per la motivazione dell'operazione, che solitamente viene effettuata con differenti modalità.

Va in banca per fare un bonifico da 40mila euro per un box ma era una truffa. Tutto è iniziato con un messaggio da un mittente "affidabile" - La vittima era stata convinta, anche con la tecnica dello 'spoofing', a effettuare il pagamento per acquistare un garage.

