Va a cercare funghi ma non torna a casa | si cerca da ieri un uomo nei boschi

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partite ieri sera, martedì 23 settembre, le ricerche per un cercatore di funghi che non ha fatto ritorno nella zona dell'alpe Briasca, sopra Trontano.Le coordinate indicate dall'elicottero dei vigili del fuoco, dotato di tecnologia Imsi chatcher per rilevare i cellulari, portano in una zona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cercare - funghi

Dove cercare funghi in Appennino: guida a zone, regole e i consigli degli esperti

Esce di casa per cercare funghi e sparisce, scattano le ricerche con droni ed elicottero: trovato dopo ore

Va a cercare funghi e si perde. Attivati Carabinieri forestali, elicottero della Finanza e Soccorso alpino

Va a cercare funghi ma non torna a casa: si cerca da ieri un uomo nei boschi; Esce per cercare i funghi, ma non torna: 66 enne ritrovato dopo 24 ore; Esce di casa per cercare funghi e non torna più. Allarme e ricerche a Licciana Nardi.

Esce per cercare funghi all’Alpe Briasca e non fa ritorno a casa. Attivate le ricerche - Sono in corso le ricerche di un uomo che oggi è uscito per funghi, senza più fare ritorno. Riporta ecorisveglio.it

cercare funghi torna casaEsce a cercare funghi, muore in montagna - Rai ed i suoi 939 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cercare Funghi Torna Casa