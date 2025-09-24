Utopica fa centomila Altro evento per la città
In centomila per la prima edizione di Utopica Fantasy Festival, l’evento dedicato alla cultura pop organizzato da Leg Live Emotion Group in collaborazione con Il Comune di Senigallia e Dadi e Mattoncini realtà specializzata in giochi e prodotti per Kidult. Cavalieri, creature magiche, villaggi medievali hanno animato il centro storico scorso week-end regalando un’atmosfera magica e di grande immaginazione. Il pubblico si è riversato nelle quattro principali aree tematiche, ovvero nei luoghi più suggestivi di Senigallia, trasformati in un universo affascinante e incantato. Le principali piazze cittadine, tra cui Piazza Simoncelli e Piazza del Duca, insieme alla suggestiva Rocca Roveresca e alle vie del centro, sono diventate scenografie viventi per show, performance, concerti, cosplay, mercatini a tema, incontri con autori e laboratori per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
