In centomila per la prima edizione di Utopica Fantasy Festival, l’evento dedicato alla cultura pop organizzato da Leg Live Emotion Group in collaborazione con Il Comune di Senigallia e Dadi e Mattoncini realtà specializzata in giochi e prodotti per Kidult. Cavalieri, creature magiche, villaggi medievali hanno animato il centro storico scorso week-end regalando un’atmosfera magica e di grande immaginazione. Il pubblico si è riversato nelle quattro principali aree tematiche, ovvero nei luoghi più suggestivi di Senigallia, trasformati in un universo affascinante e incantato. Le principali piazze cittadine, tra cui Piazza Simoncelli e Piazza del Duca, insieme alla suggestiva Rocca Roveresca e alle vie del centro, sono diventate scenografie viventi per show, performance, concerti, cosplay, mercatini a tema, incontri con autori e laboratori per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Utopica" fa centomila. Altro evento per la città