Usa | Times ' anche marito della donna della kiss cam era dai Coldplay con un' altra'

Washington, 24 set. (Adnkronos) - La donna filmata dalla kiss cam mentre abbraccia il collega e amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron, e mostrata sul grande schermo al Gillette Stadium di Boston a luglio, non si trovava "di nascosto" al concerto del Coldplay. Allo stesso show era presente anche il marito di Kristin Cabot, Andrew. Secondo una fonte che ha parlato con il Times settimane dopo lo 'scandalo dell'estate', l'uomo non era in Giappone in quel momento: "In realtà era allo stesso concerto dei Coldplay al quale si trovava Kristin", responsabile delle risorse umane di Astronomer. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: Times, 'anche marito della donna della kiss cam era dai Coldplay, con un'altra'

In questa notizia si parla di: times - marito

Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times sul doppio tradimento: «Anche il marito della donna era lì con un’altra»

Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times: “Anche il marito della donna era lì con un’altra”

Scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, il "Times": "C'era anche il marito di Kristin Cabot con un'altra donna"

? Erika Kirk racconta i giorni successivi alla morte del marito. "Non riesco a lavare gli asciugamani della sua ultima doccia, né a entrare nella nostra camera da letto", ha confessato in un’intervista al New York Times poche ore prima del funerale. La vedova - facebook.com Vai su Facebook

Times: “Il marito della donna della kiss cam dei Coldplay era allo stesso concerto con un’altra”; Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times sul doppio tradimento: «Anche il marito della donna era lì con un’altra; Usa: Times, ‘anche marito della donna della kiss cam era dai Coldplay, con un’altra’.

Usa: Times, 'anche marito della donna della kiss cam era dai Coldplay, con un'altra' - La donna filmata dalla kiss cam mentre abbraccia il collega e amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron, e ... Segnala iltempo.it

Ripresi dalla kiss cam al concerto dei Coldplay, il Times: c’era anche il marito di lei, era con l’amante - Il marito di Kristin Cabot, ex dirigente delle risorse umane di un'azienda Usa, finita sulla kiss cam con l'amante Andy Byron durante un concerto dei Coldplay, era pure lui allo stesso concerto con un ... msn.com scrive