Usa statua Trump-Epstein mano nella mano comparsa davanti Campidoglio con la scritta Best friends forever la Casa Bianca | Provocazione politica - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al National Mall, davanti al Campidoglio Usa, è spuntata una statua provocatoria raffigurante il tycoon e l'ex finanziere accusato di abusi su minori. Ai loro piedi 3 targhe due delle quali riportano i passaggi tratti dalla nota lettera scritta da Trump per il 50esimo compleanno di Epstein "C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

