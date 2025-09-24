Usa-Cina Ecco cosa lega la portaerei Fujian alla competizione sull’AI

L’ultima visita a Pechino di una delegazione bipartisan del Congresso americano ha riportato in primo piano un tema sensibile: la necessità di canali di comunicazione militare stabili tra Stati Uniti e Cina. Adam Smith, capogruppo democratico della commissione Forze Armate, ha avvertito che l’assenza di dialogo regolare su capacità e intenzioni reciproche è un rischio diretto di escalation. Le esercitazioni navali, i sorvoli e i quasi incidenti nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese meridionale sono il segno tangibile di una relazione fragile, resa ancora più complessa dall’ingresso di nuove tecnologie nel dominio operativo: intelligenza artificiale, droni, cyber e spazio. 🔗 Leggi su Formiche.net

