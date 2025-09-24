Usa-Cina Ecco cosa lega la portaerei Fujian alla competizione sull’AI

Formiche.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima visita a Pechino di una delegazione bipartisan del Congresso americano ha riportato in primo piano un tema sensibile: la necessità di canali di comunicazione militare stabili tra Stati Uniti e Cina. Adam Smith, capogruppo democratico della commissione Forze Armate, ha avvertito che l’assenza di dialogo regolare su capacità e intenzioni reciproche è un rischio diretto di escalation. Le esercitazioni navali, i sorvoli e i quasi incidenti nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese meridionale sono il segno tangibile di una relazione fragile, resa ancora più complessa dall’ingresso di nuove tecnologie nel dominio operativo: intelligenza artificiale, droni, cyber e spazio. 🔗 Leggi su Formiche.net

usa cina ecco cosa lega la portaerei fujian alla competizione sull8217ai

© Formiche.net - Usa-Cina. Ecco cosa lega la portaerei Fujian alla competizione sull’AI

In questa notizia si parla di: cina - cosa

L'incontro segreto e il possibile erede: le strane speculazioni su Xi. Cosa succede in Cina

Le mani della Cina sulle miniere globali: cosa c'è dietro la mossa di Xi

Razzo manovrabile e pioggia di meteoriti: cosa rivelano i piani della Cina

Cosa sappiamo dell’accordo su TikTok tra Stati Uniti e Cina; Dazi, Ue: «Accordo non giuridicamente vincolante». Trump: «Potrei incontrare Xi prima di fine anno. India avrà tariffe del 20%-25%»; Dazi, Trump: “Resistete, vinceremo”. Cina: “Mercato ha parlato. Usa riparino a errore”.

usa cina cosa legaUsa-Cina. Ecco cosa lega la portaerei Fujian alla competizione sull’AI - Gli Stati Uniti restano ancora in vantaggio complessivo, ma la Cina margine sta assottigliando il margine — in attesa del prossimo vertice ... formiche.net scrive

usa cina cosa legaTikTok e commercio, cosa c’è dietro l’accordo quadro tra Cina e Usa - Il social diventa di proprietà statunitense in cambio di concessioni economiche a Pechino. Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Cosa Lega