Il governo ha incriminato Ryan Routh, 59 anni, con 5 capi d’imputazione, tra cui tentato omicidio di un importante candidato presidenziale, possesso di arma da fuoco per commettere un crimine violento e aggressione a un agente dei servizi segreti Ryan Routh, l’uomo 49enne che un anno fa aveva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, attentatore Trump Ryan Routh tenta suicidio in aula a Miami con pugnalata al collo con una penna dopo condanna, fermato in tempo - VIDEO