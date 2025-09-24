Us Grosseto e mutuo | Concessione decaduta
"La vicenda dell’impianto sportivo di Roselle è arrivata a un punto di non ritorno". E’ quanto dicono i consiglieri comunali di opposizione in merito al mancato pagamento da parte dell’ Us Grosseto di tre rate del mutuo per l’impianto sportivo che ha in gestione "circostanza – dicono i consiglieri – che fa decadere di diritto la convenzione con l’Us Grosseto 1912 e il Comune ha l’obbligo di revocare la concessione, come stabilito dalla delibera del Consiglio comunale 94 del 28 maggio 2018". La presa di posizione è firmata dai consiglieri comunali Davide Bartolini (Pd), Carlo De Martis (Grosseto Città Aperta), Giacomo Gori (M5S), Giacomo Cerboni (Gruppo Misto) e Valerio Pizzuti (Liberali, Riformisti e Socialisti). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: grosseto - mutuo
