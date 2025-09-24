Urso | No ad azioni unilaterali per riorganizzazione Yoox

BOLOGNA – “Consideriamo Yoox una realtà rilevante, da salvaguardare per tutelare l’occupazione e la sua presenza sul territorio. A nostro avviso la riorganizzazione di questa azienda non può e non deve avvenire attraverso azioni unilaterali come i licenziamenti collettivi”. È quanto avrebbe affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (foto), al tavolo Yoox al Mimit. Urso avrebbe aggiunto che, come già dimostrato in altri casi che hanno riguardato altre aziende multinazionali appartenenti allo stesso territorio, “siamo convinti che esistano soluzioni alternative, da concordare insieme ai fini di una migliore gestione sociale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

