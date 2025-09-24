Uomo investito in via Padova | finisce in ospedale con traumi e fratture

Nella notte, poco dopo mezzanotte e 40, un uomo di 64 anni è stato investito in via Padova, all'altezza del civico 275.Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani e i soccorritori del 118 con un'ambulanza. Non è ancora chiara la dinamica e perché il mezzo l'abbia colpito.Portato al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

