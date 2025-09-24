Uomo arrestato per essere entrato in casa di Travis Kelce | voleva consegnare a Taylor Swift dei documenti sulla disputa tra Justin Baldoni e Blake Lively

Un episodio insolito ha visto protagonista Travis Kelce, giocatore di football americano e fidanzato (promesso sposo) di Taylor Swift. Un ufficiale giudiziario, Justin Lee Fisher, 48 anni, è stato arrestato il 15 settembre, dopo essere sospettato di aver saltato la recinzione della villa del tight end dei Kansas City Chiefs a Leawood, Kansas. Secondo quanto riportato, Fisher stava tentando di consegnare documenti legali a Taylor Swift per conto degli avvocati di Justin Baldoni, legati alla disputa legale tra il regista di It Ends With Us e Blake Lively. La coppia, entrambi 35 anni, si trovava probabilmente nella residenza al momento dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo arrestato per essere entrato in casa di Travis Kelce: voleva consegnare a Taylor Swift dei documenti sulla disputa tra Justin Baldoni e Blake Lively

In questa notizia si parla di: uomo - arrestato

Vietri sul Mare, uomo arrestato per detenzione illegale di arma clandestina

Montecorvino Rovella (SA), detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo

Napoli, aggredisce un uomo per aver detto ?no? al lavaggio del vetro: arrestato 23enne

Cyberattacchi ad aeroporti europei, un uomo arrestato in Gb #cyberattacco #GB #24settembre - X Vai su X

L’uomo, 29enne, è stato arrestato per omicidio stradale: l’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una strada provinciale di campagna - facebook.com Vai su Facebook

Uomo si intrufola nella villa di Travis Kelce per consegnare documenti a Taylor Swift; Galliera, entra con le cesoie da giardino nel supermercato: arrestato; Perugia, entra dalla finestra e picchia la ex: mani su naso e bocca per impedirle di respirare.

Teramo, arrestato ventenne per essere entrato in una proprietà privata e aver opposto resistenza a pubblico ufficiale - Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica e oltre al ragazzo, di origine tunisine, presente anche una ragazza italiana di 22 anni ... rivieraoggi.it scrive

Milano, uomo invade pista dell'Aeroporto di Linate: subito bloccato - Secondo la Sea, società che gestisce lo scalo milanese, non vi sono stati ritardi o altri problemi nell'attività aeroportuale. Lo riporta tg24.sky.it