Uomini e Donne il tronista si presenta ubriaco cacciato dall’esterna

Colpo di scena nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi martedì 23 settembre 2025 si sono svolte le nuove registrazioni e le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che accadrà di tutto, non solo nel Trono Classico ma soprattutto nel Trono Over, con dame e cavalieri protagonisti di sorprendenti stravolgimenti. Tra discussioni, tensioni e momenti inattesi, il pubblico assisterà a dinamiche che promettono di lasciare il segno. Il caos più grande, però, non esploderà in studio ma in esterna, dove un nuovo cavaliere farà discutere parecchio. Si tratta di un volto già conosciuto dai telespettatori, pronto a rimettersi in gioco dopo anni di assenza dal programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

