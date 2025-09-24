Uomini e donne Giuseppe e Rosanna | finale al veleno

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrava amore e invece.finisce nel peggiore dei modi la relazione tra Giuseppe e Rosanna i due protagonisti del Trono over, usciti come coppia sul finale della passata stagione. Il ritorno in studio del cavaliere è all'insegna della leggerezza, mentre la dama è un fiume in piena. Rosanna accusa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

