Uomini e Donne dramma per Fabio Colloricchio | ha perso la vista da un occhio

Violeta Magrinan svela il segreto di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, che ha perso quasi totalmente la vista da uno dei suoi occhi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, dramma per Fabio Colloricchio: ha perso la vista da un occhio

