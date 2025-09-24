Uomini e Donne Asmaa e Cristiano genitori | dall’incontro alla nascita del figlio Oggi siamo felici | Video Witty Tv

Un bel ritorno a Uomini e Donne per Asmaa e Cristiano che sono tornati da genitori nel dating show di Maria De Filippi. Non solo, la coppia ha presentato anche il figlio Luay nato lo scorso 11 luglio. Asmaa e Cristiano oggi a Uomini e Donne: la coppia presenta il figlio. Tra le tante coppie nate ad Uomini e Donne c’è anche quella di Asmaa e Cristiano. I due sono tornati nella puntata di oggi di Uomini e Donne per raccontare come procede il loro amore, ma soprattutto la loro vita una volta diventati genitori. Lo scorso 11 luglio 2025, infatti, la coppia ha accolto il figlio Luay, un nome importante che significa “forza e persistenza” precisa Asmaa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano genitori: dall’incontro alla nascita del figlio. “Oggi siamo felici” | Video Witty Tv

