Uomini E Donne Anticipazioni | Sara Gaudenzi spodesta Flavio Ubirti e conquista il trono!

Scoppia il colpo di scena a Uomini e Donne: Maria De Filippi cambia le carte in tavola e trasforma la corteggiatrice Sara Gaudenzi nella nuova tronista. Ecco cosa è successo in studio. Il trono cambia volto: arriva Sara Gaudenzi. Nel salotto di Uomini e Donne, si respira sempre un’aria elettrica, ma stavolta l’inaspettato ha davvero superato ogni previsione. Tutto sembrava scorrere come da copione: Flavio Ubirti, nuovo tronista, era alle prese con le sue corteggiatrici, ma una tra tutte gli stava creando non pochi grattacapi. Sara Gaudenzi, infatti, non aveva mai nascosto di trovare Flavio bello sì, ma privo di carattere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne Anticipazioni: Sara Gaudenzi spodesta Flavio Ubirti e conquista il trono!

