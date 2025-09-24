Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 24 settembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 24 settembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata speciale dedicato ai protagonisti di Temptation Island. Sara e Valerio sono tornati in studio per raccontare cosa è successo dopo il programma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Lucia e Rosario, la coppia di Temptation Island. Per Rosario la possibilità del trono di Uomini e Donna è sfumata senza nemmeno sedere sulla famosa poltrona rossa. Perchè?m L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (24 settembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

