Uomini che odiano le donne? | il secondo ' Mercoledì | talk!' su il segreto al Museo etrusco

Roma 24 settembre 2025 - E' il femminicidio il secondo dei segreti, in ordine di tempo, che si propone di svelare il “mercoledì: talk! “ dopo quello sul grande scrittore Andrea Camilleri, ricordato attraverso le parole della nipote. Il format su “il segreto” ideato e creato da Maddalena Santeroni al Museo Etrusco di Valle Giulia a Roma, cerca in questa occasione di svelare o quantomeno di tentare di esplorare il fenomeno complesso del femminicidio a partire dalla dimensione mondiale per arrivare a quella europea e italiana con l'aiuto di due grandi esperti del calibro di Simona argentieri, una delle più influenti e originali Psicoanaliste italiane, e di Marco Marchetti, un Criminologo con formazione psicoanalitica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Uomini che odiano le donne?: il secondo 'Mercoledì: talk!' su "il segreto" al Museo etrusco

In questa notizia si parla di: uomini - odiano

Uomini che odiano le donne (e la propria vita): l’ecosistema tossico degli Incel

Chi sono gli uomini che odiano le donne (che chiamano 'non persone'): viaggio tra le chat online degli incel

TSN-Lecco. . Uomini che odiano le donne. Ancora due ''ammoniti'' Per le ultime news Canale 85 del digitale Terrestre Sul web www.radiotsn.tv Sulle nostre app per iOS & Android Canale Telegram: https://t.me/radiotelesondrionews ? Se non vedi T - facebook.com Vai su Facebook

Gli Incel. Uomini che odiano le donne. Riflessioni sulle nuove fragilità maschili. R. Valdrè; Millennium – Quello che non uccide; Le sette online dei celibi involontari dove cresce l’odio contro le donne.

Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma - Come è andato l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5? Come scrive comingsoon.it

Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca il parterre maschile: “Maria non ce n’è uno valido” e torna Federico Mastrostefano - Uomini e Donne riparte con Tina scatenata: l’opinionista critica duramente il parterre maschile e parla di Federico Mastrostefano. Riporta mondotv24.it