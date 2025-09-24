Uno studente ha accoltellato un' insegnante in una scuola a Strasburgo

Parigi. Un'insegnante di musica di 65 anni è stata accoltellata da uno dei suoi studenti nella scuola media Robert Schuman di Benfeld, a sud di Strasburgo, nel dipartimento del Basso Reno. I fatti, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Dernières Nouvelles d'Alsace si sarebbero prodotti tra le 8.00 e le 8.15, in piena lezione. L'allievo, 14enne, si sarebbe scagliato contro l'insegnante ferendola al volto, prima di fuggire. L'aggressore è stato arrestato pochi minuti dopo l'attacco nei pressi di una strada tra Benfeld e Huttenheim. Secondo le informazioni di Dna, al momento dell'arresto da parte della gendarmeria, si sarebbe inflitto delle coltellate alla gola andando in arresto in cardo-respiratorio, prima di essere rianimato e trasportato in elicottero verso l'ospedale Hautepierre di Strasburgo.

