«Non habit-forming» è l’indicazione che ho preso più alla lettera di qualunque etichetta abbia visto nella mia vita, più del «non ingerire» che secondo Ricky Gervais dovremmo togliere dalle bottiglie di candeggina per poi, dopo due anni, ripristinare il suffragio universale solo con quelli sopravvissuti all’assenza dell’avviso. «Non habit-forming» sta scritto su tutti i boccioni di paracetamolo americano che stanno in ogni stanza della mia casa, giacché per il terrore di restare senza ogni volta che qualcuno va negli Stati Uniti me ne faccio portare uno. È per risparmiare che non compri la Tachipirina a chilometro quasi zero?, mi chiederanno i miei venticinque lettori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Uno spettro si aggira per il mondo: lo spettro dell’autismo