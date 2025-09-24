Uno spettro si aggira per il mondo | lo spettro dell’autismo
«Non habit-forming» è l’indicazione che ho preso più alla lettera di qualunque etichetta abbia visto nella mia vita, più del «non ingerire» che secondo Ricky Gervais dovremmo togliere dalle bottiglie di candeggina per poi, dopo due anni, ripristinare il suffragio universale solo con quelli sopravvissuti all’assenza dell’avviso. «Non habit-forming» sta scritto su tutti i boccioni di paracetamolo americano che stanno in ogni stanza della mia casa, giacché per il terrore di restare senza ogni volta che qualcuno va negli Stati Uniti me ne faccio portare uno. È per risparmiare che non compri la Tachipirina a chilometro quasi zero?, mi chiederanno i miei venticinque lettori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: spettro - aggira
Uno spettro s’aggira per l’Italia mediale: i rapporti dell’Ue
La roulette russa di Donald Trump. Lo spettro di un’insolvenza del debito si aggira per l’America. E le cure ipotizzate sono peggiori del male Di Stefano Cingolani - X Vai su X
Di Tylenol e di governo | Uno spettro si aggira per il mondo: lo spettro dell’autismo; Uno spettro s’aggira per l’Italia mediale: i rapporti dell’Ue; Lo spettro di ChatGPT si aggira nelle stanze dei bottoni della Ue.