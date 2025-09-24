Uno degli amici di Ciro Grillo condannati per stupro di gruppo | Ho avuto il rapporto con la ragazza da solo
Francesco Corsiglia è uno degli amici di Ciro Grillo che si trovava nel residence di Cala di Volpe in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Lunedì 22 settembre ha ricevuto una condanna a 6 anni e 6 mesi nel processo per stupro di gruppo che ha coinvolto anche Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Che invece, insieme al figlio di Beppe, di anni ne dovranno scontare otto. Corsiglia è stato assolto per altri due capi d’imputazione. Ovvero una delle due violenze sessuali di gruppo (nell’altra è stato condannato) e le foto hard scattate ad una seconda ragazza sul divano della casa del comico. E oggi a La Stampa dice: «Sono innocente e voglio lottare ancora con tutte le mie forze per dimostrarlo. 🔗 Leggi su Open.online
