Universo cinematografico e tv su bigfoot monster truck in arrivo
l'espansione del marchio bigfoot nel settore cinematografico e mediatico. Un importante progetto di sviluppo si sta delineando attorno al celebre marchio Bigfoot, simbolo storico dei monster truck. Le aziende Pure Imagination Studios e Prime Universe Films hanno acquisito i diritti esclusivi per creare un vasto universo multimediale dedicato a questo iconico veicolo. L'obiettivo principale è costruire una presenza integrata che coinvolga film, contenuti animati, videogiochi e prodotti di consumo, rivolgendosi a un pubblico giovane e alle famiglie. le origini e il significato di bigfoot. la nascita di un'icona americana.
In lavorazione un universo cinematografico e tv dedicato a Bigfoot Monster Truck - Pure Imagination Studios e Prime Universe Films hanno acquisito i diritti esclusivi del marchio di monster truck Bigfoot, con l'obiettivo ...
