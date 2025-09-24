Università Tassinari Forza Italia | Housing studentesco sfida decisiva bene l’impegno del Governo
Attraverso un question time, la parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha chiesto al Governo un aggiornamento sul Piano per l’housing universitario previsto dal Pnrr, che entro il 2026 dovrà garantire 60.000 nuovi posti letto, colmando i ritardi accumulati dall’Italia rispetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: universit - tassinari
Ci vediamo a UNITE lunedì 22 settembre, alle ore 18, con il terzo incontro online dedicato alla prostituzione. Ci guiderà Giulia Selmi (sociologa, professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università - facebook.com Vai su Facebook
Sisma 2023. Tassinari (Forza Italia):: "Stesse regole rispetto agli altri terremoti" - Dal Parlamento a Roma e dal consiglio regionale a Bologna continuano ad arrivare sollecitazioni al Governo per la ricostruzione dei territori dell’Appennino tosco- Secondo ilrestodelcarlino.it
Forza Italia: “In manovra deve esserci il taglio delle tasse per il ceto medio” - "La ricetta economica di Forza Italia in vista della legge di Bilancio per il prossimo anno punta sull'abbattimento delle tasse per imprese e famiglie, favorire gli investimenti e salari più alti ma ... Da repubblica.it