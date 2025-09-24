Università Sapienza | esame truccato scatta la denuncia
Università Sapienza al centro di una denuncia formale: irregolarità, esclusioni e accuse di discriminazione nell’Esame di Stato per ingegneri. Studio, sacrifici, mesi di preparazione. Poi, l’esame. Ma non quello previsto dalla normativa: un candidato all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere – Sezione A, Settore dell’Informazione – ha denunciato gravi irregolarità nella prova orale sostenuta presso l’ Università Sapienza di Roma. La vicenda, ora oggetto di segnalazioni ufficiali e diffida legale, solleva interrogativi profondi sulla trasparenza e l’equità del sistema. Le accuse: domande fuori settore e commissione irregolare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
