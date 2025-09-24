Università Roma Tre approva mozione per sospendere accordi con aziende legate a Israele movimento Cambiare Rotta | Nostra vittoria
Il movimento studentesco universitario Cambiare Rotta ha rivendicato la "grande vittoria". Si tratta dell'ennesima presa di posizione di un ateneo italiano in merito a quello che sta accadendo a Gaza da ormai quasi due anni L'Università Roma Tre ha approvato una mozione per sospendere gli acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gli studenti dell'università La Sapienza di Roma hanno occupato la facoltà di Lettere in solidarietà al popolo palestinese - facebook.com Vai su Facebook
Roma Tre è la seconda Università pubblica della Capitale per numero di iscritti Il nostro Ateneo conferma la sua costante crescita. Un risultato frutto di strategie mirate, dell’ampliamento dell’offerta formativa e di un’attenzione continua ai bisogni degli studen - X Vai su X
L'Università Roma Tre dice no agli accordi con aziende che sostengono Israele - La decisione arriva dopo due anni di mobilitazioni e presìdi dentro e fuori l'ateneo ... Da rainews.it