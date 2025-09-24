Università Lum Giuseppe Degennaro 15 docenti nella World' s top 2% scientists Stanford university

Roma, 24 set. (AdnkronosLabitalia) - Sono quindici i docenti dell'Università LUM Giuseppe Degennaro presenti nella World's top 2% scientists 2024, la classifica a livello mondiale degli scienziati più citati e influenti al mondo in diverse discipline. Si tratta dei professori Tiziana Annese, Pasquale Del Vecchio, Alessandro Gialluisi, Licia Iacoviello, Salvatore Maurizio Maggiore, Salvatore Massaro, Riccardo Memeo, Anna Picca, Nicola Raimo, Bianca Rocca, Giovanni Rotella, Giovanni Schiuma, Giustina Secundo, Giuseppe Troiano, Filippo Vitolla. “Mi congratulo - ha detto il rettore della LUM Antonello Garzoni - per l'obiettivo raggiunto e per l'impegno che quotidianamente viene dedicato alla ricerca, con passione e determinazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

