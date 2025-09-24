Università | Larisa Ryskalin premiata come miglior ricercatrice under 40 in Italia

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Larisa Ryskalin del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa è stata premiata come ‘Migliore Ricercatrice under 40’ in occasione del 78° Congresso nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI) che si è svolto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - larisa

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Larisa Ryskalin Premiata