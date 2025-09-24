Università è morto il professore Girolamo Cirrincione | Una colonna dell' ateneo per 40 anni
E' morto il professore universitario, Girolamo Cirrincione, in passato ordinario di Chimica farmaceutica ed Emerito dell’Ateneo palermitano. “Il prof. Girolamo Cirrincione si è formato presso l’Università di Palermo, laureandosi in chimica nel 1974, e ha iniziato la sua carriera universitaria nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
