Università di Genova sede occupata e lezioni sospese a oltranza Il rettore Delfino presenta denuncia | Video
Studenti, personale e professori riuniti in assemblea nell’atrio occupato dalla serata di martedì, all’indomani della grande mobilitazione di Usb e Calp. La ministra Bernini: “Solidarietà al rettore che ha presentato denuncia per interruzione di pubblico servizio e vilipendio delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
