Università d’Annunzio il Senato accademico approva una mozione sulle violazioni dei diritti umani a Gaza

24 set 2025

Il Senato accademico dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, nella seduta del 24 settembre, ha approvato all'unanimità la mozione proposta dal rettore Liborio Stuppia sulle violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza.

L’Alma Mater condanna l’escalation ed evoca il genocidio a Gaza - BOLOGNA – L’Alma Mater, con una mozione approvata ieri in Senato accademico, prende posizione su Gaza. Scrive bologna.repubblica.it

Senato Accademico: "A Gaza una pulizia etnica" - E poi la richiesta al Governo: "Revocare il Memorandum tra Roma e Tel Aviv". Riporta lanazione.it

