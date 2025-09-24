Università Balbi 5 rettorato occupato | A tempo indeterminato ecco cosa pretendiamo

Rimane occupato il rettorato di via Balbi 5, una decisione arrivata martedì sera dopo un'assemblea plenaria. L'obiettivo degli studenti è spingere l'Università di Genova a prendere posizione sul conflitto e sui rapporti con Israele.  Nuova assemblea plenaria Una protesta scattata dopo lo sciopero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

universit224 balbi 5 rettoratoOccupato il rettorato dell'Università di Genova - e blocchi gli accordi con l'industria bellica" ... Si legge su rainews.it

universit224 balbi 5 rettoratoGli studenti occupano Balbi 5: “Rompete i rapporti con Israele” - 30 gli studenti di Cambiare Rotta, con richieste precise nei confronti dell’Università di Genova e del rettore Federico Delfino: ... Secondo genova.repubblica.it

