Uniti nell' arte e nella vita | Philippa Armstrong e Roberto Costa in mostra con Strappo alla bellezza

Venerdì 3 ottobre la Galleria Wundergrafik di Forlì inaugura la mostra dal titolo “Strappo alla bellezza” che raccoglie le opere di due artisti poliedrici, insegnanti e compagni di vita: Philippa Armstrong e Roberto Costa, finalisti della seconda edizione del concorso “Contemporaneamente Sapori e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: uniti - nell

Delitto di Garlasco, legali di Alberto Stasi, Andrea Sempio e Poggi uniti nell'appello: "Basta fake news"

Stati Uniti, ergastolo per l’autore di un quadruplo omicidio commesso nell’Idaho

Inglesi e francesi uniti nell’autodenigrazione. E abbasso lingua e bandiera

Uniti nell’amore, abbinati nello stile #abbigliamento #bambini #mammesocial #style #negozioabbigliamento #bambina #bambino - facebook.com Vai su Facebook

Giudici e avvocati uniti nel nome di Gaza: “In udienza leggiamo l’appello per fermare i massacri” - X Vai su X

Uniti nell'arte e nella vita: Philippa Armstrong e Roberto Costa in mostra con Strappo alla bellezza; Lasciare segni: arte per la Palestina: dal 10 al 15 giugno artisti uniti tra Trento e Brentonico; Bologna: Louise Nevelson - Mostra Arte contemporanea, Scultura in Emilia Romagna.

Olbia, “Vita Morte Vita” la mostra che unisce arte e sensibilità ambientale - Arte e ambiente si fondono di nuovo al Sulià House Porto Rotondo curio collection by Hiltonper, questa volta nella mostra “Vita Morte ... Secondo olbia.it

Mater Mundi, il femminile nell'arte come vita e morte - Il femminile nell'arte, a ricordare quel principio che sostiene e nutre la vita, ma che può anche rimandare alla bestialità, alla natura e alle sue metamorfosi, all'erotismo, alla morte. Da ansa.it