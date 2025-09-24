United Rugby Championship | al via la stagione di Benetton Treviso e Zebre Parma
Prende il via venerdì la nuova stagione dell’United Rugby Championship, ma bisognerà aspettare sabato per vedere scendere in campo le due formazioni italiane, la Benetton Treviso e le Zebre Parma. Due squadre molto rinnovate e che hanno obiettivi diversi, ma sia gli emiliani sia i veneti sono chiamati a partire nel migliore dei modi. Si parte alle 16.05 di sabato, quando allo stadio Lanfranchi le Zebre Parma ospiteranno gli scozzesi dell’Edimburgo. Subito una sfida interessante, contro una squadra di sicuro valore e che ha chiuso la scorsa stagione al settimo posto, prima di venir eliminata al primo turno dei playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it
