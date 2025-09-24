Unieuro il ritorno a Forlì di Masciadri dopo 18 anni | Siamo in fase di rodaggio ma la strada è quella giusta
“Stiamo lavorando bene in palestra. E la sconfitta di sabato scorso contro Cremona non preclude quello che stiamo facendo”. Così il nuovo volto della Pallacanestro Forlì 2.015, Stefano Masciadri, la cui carriera nel biennio 2008-2010 ha preso slancio proprio a Forlì, dove è stato allenato da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: unieuro - ritorno
Da Torino a Savona per compiere il furto all'Unieuro: l'arresto durante il viaggio di ritorno verso il Piemonte
Il ritorno di Allen all'Unieuro: "Squadra con giocatori esperti. Stiamo cercando la chimica giusta"
Unieuro - facebook.com Vai su Facebook